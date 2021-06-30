AMD выпустила драйвер Radeon Software Adrenalin 21.6.2 с поддержкой трассировки лучей в DOOM Eternal

AMD выпустила драйвер Radeon Software Adrenalin 21.6.2 с поддержкой трассировки лучей в DOOM Eternal

Компания AMD выпустила обновление пакета драйверов Radeon Software Adrenalin 21.6.2 для Windows 10. Новая версия содержит поддержку патча для DOOM Eternal, который обеспечивает работу технологии Vulkan Ray Tracing.

Следует напомнить, что неделей ранее компания NVIDIA также выпустила новый пакет графических драйверов, содержащий поддержку этого обновления для DOOM Eternal.

В версии драйвера Radeon Software Adrenalin 21.6.2 компания AMD также исправила ряд ошибок. Например, была исправлена проблема с графическими артефактами, которые могли наблюдаться на некоторых видеокартах Radeon RX 6000 в MechWarrior 5: Mercenaries при использовании DirectX 11. Была исправлена ошибка 184, которая могла появляться на ПК с Windows 7 после запуска программы автоматического обнаружения и установки графических драйверов AMD Radeon. Также были решены зависания Adobe Substance 3D Painter при запуске приложения на некоторых видеокартах Radeon (например, RX 6900).

AMD выпустила драйвер Radeon Software Adrenalin 21.6.2 с поддержкой трассировки лучей в DOOM Eternal

Также AMD опубликовала весьма внушительный список известных проблем, которые она пообещала исправить в следующих версиях обновления видеодрайвера, посоветовав для некоторых из них временные решения:

  • Некоторые пользователи могут столкнуться с повышенным использованием памяти AMD User Experience Program. Временное решение — отказаться от участия в программе;
  • При запуске Resident Evil Village может возникать периодическое зависание приложения или сбой драйвера на графических продуктах AMD Radeon VII в первой миссии;
  • Включение функции Enhanced Sync (расширенная синхронизация) на некоторых конфигурациях ПК может вызвать появление чёрного экрана в играх. Пользователи, у которых возникает эта проблема, должны отключить расширенную синхронизацию;
  • Подключение двух дисплеев с большими различиями в разрешении или частоте обновления может вызвать мерцание на графических продуктах серии Radeon RX Vega;
  • Ошибка службы Oculus может возникнуть на графических продуктах серий Radeon RX 5000 и 6000, что препятствует запуску программы установки Oculus Link;
  • Метрики производительности Radeon и функции ведения журнала могут периодически сообщать об очень высоких и неверных значениях тактовой частоты памяти;
  • Если программа Ryzen Master не обнаруживается в программном обеспечении Adrenalin после установки, может потребоваться перезагрузка системы;
  • Если в мобильных системах наблюдается синий или чёрный экран, временно отключите Enhanced Sign-in;
  • Может появиться ошибка несоответствия драйверов, если в системе установлены две версии программного обеспечения Radeon (Windows Store и AMD Support). Временным решением может оказаться запуск версии ПО Radeon для Windows Store;
  • AMD изучает проблему, которая может незначительно повлиять на время автономной работы ноутбуков на базе процессоров Ryzen 5000;
  • После обновления до последней версии ПО Radeon может наблюдаться синий или чёрный экран. Обходной путь — отключить изоляцию ядра;
  • AMD изучает код ошибки D3, который может появиться на некоторых материнских платах после обновления до последней версии программного обеспечения Radeon;
  • На некоторых мобильных системах AMD Athlon производительность может быть ниже ожидаемой.

Установочные файлы драйвера Adrenalin версии 21.6.2 доступны для компьютеров и ноутбуков под управлением 64-битных операционных систем Windows 10 на сайте компании. Версия драйвера из Windows Store — 27.20.22001.16006.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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