Копию GreedFall из январской раздачи PS Plus не позволят бесплатно обновить до версии для PS5
Издательство Focus Home Interactive и студия-разработчик Spiders в официальном микроблоге своего ролевого экшена GreedFall прояснили ограничения на бесплатное обновление игры до версии для консолей нынешнего поколения.
Источник изображения: Focus Home Interactive
Как стало известно, подписчики PlayStation Plus, получившие доступ к GreedFall для PS4 в рамках январской раздачи, не смогут улучшить свою копию до анонсированного на прошлой неделе PS5-издания.
Напомним, ровно в такой же ситуации оказались пользователи PS Plus, активировавшие на протяжении марта текущего года бесплатную версию первого эпизода ремейка Final Fantasy VII.
The free version obtained by the PS+ subscription is not eligible for the free upgrade to the PS5 version
— GreedFall (@greedfall) June 29, 2021
В то же время версия GreedFall для сервиса Xbox Game Pass идёт в комплекте с бесплатным апгрейдом до издания для Xbox Series X и S. Для доступа к обновлению геймерам понадобится активная подписка.
GreedFall выйдет на PS5, Xbox Series X и S вместе с премьерой «золотого» издания (оно появится на всех целевых платформах основной игры). Релиз состоится уже завтра, 30 июня.