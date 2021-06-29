Копию GreedFall из январской раздачи PS Plus не позволят бесплатно обновить до версии для PS5

Издательство Focus Home Interactive и студия-разработчик Spiders в официальном микроблоге своего ролевого экшена GreedFall прояснили ограничения на бесплатное обновление игры до версии для консолей нынешнего поколения.

Копию GreedFall из январской раздачи PS Plus не позволят бесплатно обновить до версии для PS5

Источник изображения: Focus Home Interactive

Как стало известно, подписчики PlayStation Plus, получившие доступ к GreedFall для PS4 в рамках январской раздачи, не смогут улучшить свою копию до анонсированного на прошлой неделе PS5-издания.

Напомним, ровно в такой же ситуации оказались пользователи PS Plus, активировавшие на протяжении марта текущего года бесплатную версию первого эпизода ремейка Final Fantasy VII.

The free version obtained by the PS+ subscription is not eligible for the free upgrade to the PS5 version

— GreedFall (@greedfall) June 29, 2021

В то же время версия GreedFall для сервиса Xbox Game Pass идёт в комплекте с бесплатным апгрейдом до издания для Xbox Series X и S. Для доступа к обновлению геймерам понадобится активная подписка.

GreedFall выйдет на PS5, Xbox Series X и S вместе с премьерой «золотого» издания (оно появится на всех целевых платформах основной игры). Релиз состоится уже завтра, 30 июня.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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