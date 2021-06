Копию GreedFall из январской раздачи PS Plus не позволят бесплатно обновить до версии для PS5

Издательство Focus Home Interactive и студия-разработчик Spiders в официальном микроблоге своего ролевого экшена GreedFall прояснили ограничения на бесплатное обновление игры до версии для консолей нынешнего поколения.

Источник изображения: Focus Home Interactive

Как стало известно, подписчики PlayStation Plus, получившие доступ к GreedFall для PS4 в рамках январской раздачи, не смогут улучшить свою копию до анонсированного на прошлой неделе PS5-издания.

Напомним, ровно в такой же ситуации оказались пользователи PS Plus, активировавшие на протяжении марта текущего года бесплатную версию первого эпизода ремейка Final Fantasy VII.

