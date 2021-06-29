Bethesda: The Elder Scrolls VI находится на стадии «проектирования», а студия почти в полном составе занимается Starfield

Директор Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) пообщался с представителями издания The Telegraph. Разговор коснулся The Elder Scrolls VI, и руководитель рассказал, что игра пока находится на стадии «проектирования». По сути, это означает, что Bethesda пока только создаёт базовую концепцию проекта.

Bethesda: The Elder Scrolls VI находится на стадии «проектирования», а студия почти в полном составе занимается Starfield

Источник изображения: Bethesda Game Studios

«Все работают над всем, поэтому [будущие] проекты студии как бы переплетаются», — заявил Говард. При этом он добавил, что «подавляющее большинство» сотрудников Bethesda Game Studios сейчас заняты Starfield, которая должна выйти 11 ноября 2022 года на ПК, Xbox Series X и S.

«Приятно думать о The Elder Scrolls VI как обо всё ещё находящейся на [стадии] дизайна, — продолжил директор. — Но мы проверяем [свой] движок: “Сможет ли он справиться с тем, что мы хотим сделать?” Каждая игра обретает несколько новых наборов технологий, так что Creation Engine 2 получит несколько добавок для The Elder Scrolls VI, которые ей понадобятся».

Bethesda: The Elder Scrolls VI находится на стадии «проектирования», а студия почти в полном составе занимается Starfield

Источник изображения: Bethesda Game Studios

Напомним, в трейлере Starfield с Е3 2021 пользователи обнаружили намёк на то, где будут разворачиваться события The Elder Scrolls VI. Если верить находке, в шестой части серии пользователи отправятся исследовать Хаммерфелл и Хай Рок.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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