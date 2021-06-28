Руководитель разработки Assassin\'s Creed Valhalla перешёл в EA Motive, которой приписывают создание новой Dead Space

Порталы Axios и Video Games Chronicle со ссылкой на собственные источники сообщили, что один из руководителей разработки Assassin\'s Creed Valhalla Эрик Баптизат (Eric Baptizat) устроился в студию EA Motive.

Руководитель разработки Assassin\'s Creed Valhalla перешёл в EA Motive, которой приписывают создание новой Dead Space

Источник изображения: Ubisoft

Согласно профилю Баптизата в профессиональной социальной сети LinkedIn, свой переход он совершил ещё в апреле текущего года, однако до недавнего времени об этом известно не было.

В новой для себя студии Баптизат занял должность руководителя разработки некоего неанонсированного проекта. По неподтверждённой информации, EA Motive трудится над переосмыслением серии Dead Space.

Взялся Баптизат за следующую часть космических хорроров Electronic Arts или какую-то другую игру студии — их в производстве у EA Motive несколько, — достоверно неизвестно.

Руководитель разработки Assassin\'s Creed Valhalla перешёл в EA Motive, которой приписывают создание новой Dead Space

Мустафа Макарак (слева) и Эрик Баптизат (справа) (источник изображения: Twitter)

Баптизат проработал в Ubisoft на протяжении 16 лет. За это время разработчик успел побывать ведущим дизайнером нескольких частей Assassin’s Creed: в частности, Assassin’s Creed IV: Black Flag и Assassin\'s Creed Origins.

Что касается Assassin\'s Creed Valhalla, то её производство Баптизат возглавлял наряду с гейм-дизайнером Ашрафом Исмаилом (Ashraf Ismail), покинувшим проект в июне 2020 года по личным причинам.

Предполагается, что анонс переосмысления Dead Space в исполнении EA Motive состоится в рамках презентации EA Play Live 2021, которое пройдёт 22 июля. Трансляция начнётся с предварительного шоу.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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