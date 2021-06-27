Реклама игры The Walking Dead: Survivors оказалась подозрительно похожей на постер Resident Evil 2

Реклама игры The Walking Dead: Survivors оказалась подозрительно похожей на постер Resident Evil 2

Реклама мобильной игры The Walking Dead: Survivors заинтересовала пользователей соцсетей. Один из игроков заметил, что рекламный постер очень похож на ключевой арт ремейка Resident Evil 2.

Источник: Capcom

Пользователь Twitter сразу понял, что реклама игры использует изображение от совершенно другого проекта, который никак не связан с франшизой The Walking Dead. Конечно и «Ходячие мертвецы», и Resident Evil не могут обойтись без зомби, но на этом схожесть произведений заканчивается. Авторы рекламы, возможно, таким образом хотели привлечь аудиторию другой игры.

Реклама игры The Walking Dead: Survivors оказалась подозрительно похожей на постер Resident Evil 2

Источник здесь и далее: Twitter

Ещё один пользователь в комментариях отметил, что позаимствованный постер для рекламы The Walking Dead: Survivors выполнен с нелепой ошибкой. Он обратил внимание на пистолет девушки, за которым можно увидеть револьвер и руки Клэр Редфилд.

Реклама игры The Walking Dead: Survivors оказалась подозрительно похожей на постер Resident Evil 2

Официальный аккаунт игры The Walking Dead: Survivors, если верить переписке одного из пользователей на Reddit, считает, что нарушения авторского права здесь нет. Разработчики мобильного проекта отметили, что картинка была сделана третьим лицом и выполнена плохо. Но раз персонажей Resident Evil 2 убрали, значит, причн волноваться нет. Capcom пока не дала своих комментариев.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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