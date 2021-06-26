Фанатское продолжение Dark Souls: Nightfall выйдет за месяц до релиза Elden Ring

Фанаты не самой податливой для модификаций игры Dark Souls сообщили, что проект под названием Nightfall выйдет в декабре этого года. Авторы называют свой мод неофициальным продолжением первой части. Dark Souls: Nightfall предложит новую глобальную карту, собственную историю и совершенно новых монстров.

Фанатское продолжение Dark Souls: Nightfall выйдет за месяц до релиза Elden Ring

Источник: YouTube

Боевая система в моде подверглась значительным изменениям, но пока разработчики не раскрыли подробности. Работать проект будет только в оффлайн-режиме, поэтому призвать друга не получится. Также для запуска модификации потребуется копия Dark Souls: Remastered. Команда не смогла сделать мод совместимым с версией Prepare to Die Edition из-за технических ограничений.

Релиз Dark Souls: Nightfall намечен на 21 декабря. Новая официальная игра Elden Ring от оригинальных разработчиков Dark Souls выйдет 21 января 2022 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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