Клубок змей: энтузиаст показал прогресс в восстановлении одного из вырезанных боссов Bloodborne

Автор YouTube-канала Foxy Hooligans продолжает заниматься восстановлением одного из вырезанных боссов Bloodborne — Клубка змей (Snake Ball). Прогресс в этом деле энтузиаст продемонстрировал в свежем ролике.

Ранняя версия Змеиного кома, источник изображения: Bloodborne Wiki

Противник представляет собой массу змей, переплетённых в клубок. Враг обладает головами разных размеров, которые атакуют главного героя. Они совершают быстрые выпады, делают захват и накладывают эффект отравления. Судя по ролику, босс также имеет внушительное количество здоровья.

Как передаёт портал Gamerant, Foxy Hooligans отыскал в файлах Bloodborne модель Клубка змей, его текстуры в низком разрешении и фрагменты, связанные с искусственным интеллектом босса и анимациями. С тех пор энтузиаст провёл значительную работу по восстановлению врага: улучшил движения Клубка змей, реализовал текстуры высокого разрешения, поправил ИИ и добавил несколько атак. Впрочем, по словам Foxy Hooligans, Клубок змей по-прежнему «сломан» и над ним ещё предстоит много трудиться.

Напомним: недавно инсайдер под псевдонимом SoulsHunt заявил, что до конца года Bloodborne получит «амбициозный» ремастер. Он сначала появится на PS5, а позже доберётся до ПК.



