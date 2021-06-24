Оценки Scarlet Nexus: неплохой экшен с прекрасной боевой системой

Недавно был снят запрет на публикацию рецензий Scarlet Nexus — экшена с элементами японской ролевой игры от издательства Bandai Namco Entertainment и его внутреннего подразделения разработчиков. В целом критики тепло приняли проект, отметив отличную боевую систему. А вот сюжет и взаимодействия с союзниками по команде пришлись по вкусу не всем журналистам.

Оценки Scarlet Nexus: неплохой экшен с прекрасной боевой системой

Источник изображения: Steam

На Metacritic (PS5-версия) Scarlet Nexus имеет 80 баллов после 41 рецензии. Примерно такие же оценки стоят на страницах с вариантами для ПК и PS4, хотя там гораздо меньше обзоров (13 и 8 соответственно). А пять критиков, которые опробовали проект на Xbox Series X, поставили в среднем 72 балла. Выдержки из мнений отдельных изданий приведены ниже.

GameGrin (100 из 100): «Scarlet Nexus — это одна из лучших игр этого года и весомый претендент на звание “игры года”. Благодаря захватывающему геймплею и увлекательному повествованию это брейнпанковое видение будущего можно много за что полюбить».

CGMagazine (85 из 100): «Scarlet Nexus — это бодрящий, новый экшен-JRPG, который игроки, уставшие от формулы Tales of, уже давно хотели видеть от Bandai Namco, и он особенно ярко проявляет себя на консолях следующего поколения».

Оценки Scarlet Nexus: неплохой экшен с прекрасной боевой системой

Источник изображения: Steam

GamesRadar+ (70 из 100): «Прекрасная боевая система немного меркнет из-за существенно разочаровывающих побочных историй и бессвязных компаньонов».

Stevivor (60 из 100): «Описанная разработчиками как игра в жанре брейнпанк, я стал считать Scarlet Nexus смесью из Bayonetta, Code Vein и Persona, иногда восхитительно хаотичной, а иногда разочаровывающей».

Scarlet Nexus выйдет завтра, 25 июня 2021 года, на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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