Приключение Lost At Sea от создателей Minute of Islands выйдет 15 июля

Издательство Headup Games и студия-разработчик Fizbin (Minute of Islands) в свежем пресс-релизе анонсировали точную дату выхода своего приключения Lost At Sea для ПК и консолей нового поколения.

Приключение Lost At Sea от создателей Minute of Islands выйдет 15 июля

Источник изображения: YouTube

Напомним, PC-версия Lost At Sea была представлена в июне 2020-го, а издание для PS5, Xbox Series X и S — в августе. Релиз ожидался ещё до конца того года, но, видимо, что-то пошло не так.

Как стало известно, Lost At Sea поступит в продажу уже 15 июля текущего года для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Демо игры в настоящее время доступно для скачивания и ознакомления в сервисе Valve.

Приключение Lost At Sea от создателей Minute of Islands выйдет 15 июля

Источник изображения: Steam

События Lost At Sea разворачиваются на загадочном острове, где каждая экосистема представляет собой определённый период в жизни Анны — пожилой женщины, столкнувшейся с одиночеством и пытающейся смириться с будущим.

Пользователям предстоит восстановить воспоминания Анны с помощью предметов и головоломок. Разработчики обещают «личную историю», «великолепные иллюстрации», «продуманное звуковое оформление» и «особые мини-игры».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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