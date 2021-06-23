Новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2: нестандартное быстрое перемещение, неразгаданные тизеры и Незнакомец на крыше

PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров в интервью порталу DTF прокомментировал некоторые моменты из недавнего геймплейного трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

Источник изображений: S.T.A.L.K.E.R. 2

По словам Бочарова, продемонстрированный в ролике игровой процесс «очень близок» к тому, что будет в финальной версии, а вот озвучение ещё поменяется. В проекте обещают полный перевод на русский, украинский и английский языки.

Что касается самого трейлера, то Незнакомец на крыше (см. скриншот ниже) будет неоднозначным, а эффект от показанного в ролике эпизода, по мнению Бочарова, сопоставим с «тем моментом на пляже из Death Stranding».

Кроме того, Бочаров призвал приглядеться к пейзажу за спиной таинственного персонажа — там «как минимум есть одно интересное здание», — а дебютный трейлер содержит новых монстров, которых пока «никто не заметил».

За полтора года работы в студии Бочаров не припомнит, чтобы из игры что-либо вырезали

Размер открытого мира S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl составит 64 квадратных километра. Быстрое перемещение тоже будет, но в «нестандартном исполнении». Также сообщается, что выбор идеологии и группировки напрямую повлияет на концовку.

Кроме того, Бочаров обмолвился, что за время прохождения S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl игроки «поймут намного больше про то, как Зона устроена и работает — скорее всего даже больше, чем могут предположить».

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ожидается 28 апреля 2022 года на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S. Ранее разработчики представили системные требования игры.



