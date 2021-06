AMD FidelityFX Super Resolution протестировали на встроенной графике Intel — частота кадров выросла в 1,5 раза

Технология интеллектуального масштабирования FidelityFX Super Resolution (FSR) действительно способна эффективно работать не только с видеокартами AMD, но и с графическими процессорами других производителей. В Twitter появились первые тесты новой технологии на встроенном графическом процессоре Intel .

Если упростить, то FSR снижает разрешение рендеринга, тем самым позволяя графическому процессору обеспечить более высокую частоту кадров, а затем с помощью специальных алгоритмов восстанавливает картинку до более высокого разрешения с минимальными потерями в качестве. AMD изначально заявляла, что сделает технологию открытой, и использовать её можно будет на любых GPU, будь то её собственные видеокарты Radeon или решения конкурентов в лице NVIDIA и Intel .

Fantastic! FSR runs on the Xe iGPU of the 11900K. It's a very demanding scene. 1080p with low settings. Don't let us talk about the image quality. ? pic.#twitter#.com/XciaWOvZ9H

— CapFrameX (@CapFrameX) June 22, 2021