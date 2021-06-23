AMD FidelityFX Super Resolution протестировали на встроенной графике Intel — частота кадров выросла в 1,5 раза

AMD FidelityFX Super Resolution протестировали на встроенной графике Intel — частота кадров выросла в 1,5 раза

Технология интеллектуального масштабирования FidelityFX Super Resolution (FSR) действительно способна эффективно работать не только с видеокартами AMD, но и с графическими процессорами других производителей. В Twitter появились первые тесты новой технологии на встроенном графическом процессоре Intel.

Если упростить, то FSR снижает разрешение рендеринга, тем самым позволяя графическому процессору обеспечить более высокую частоту кадров, а затем с помощью специальных алгоритмов восстанавливает картинку до более высокого разрешения с минимальными потерями в качестве. AMD изначально заявляла, что сделает технологию открытой, и использовать её можно будет на любых GPU, будь то её собственные видеокарты Radeon или решения конкурентов в лице NVIDIA и Intel.

Fantastic! FSR runs on the Xe iGPU of the 11900K. It's a very demanding scene. 1080p with low settings. Don't let us talk about the image quality. ? pic.#twitter#.com/XciaWOvZ9H

— CapFrameX (@CapFrameX) June 22, 2021

Официальный аккаунт утилиты CapFrameX для мониторинга частоты кадров в играх сравнил производительность графического процессора Intel UHD Graphics 750 в составе процессора Core i9-11900K в игре Terminator: Resistance с активированной технологией FSR и без неё. Данная игра вошла в число первых, получивших поддержку FSR. Тестирование проводилось при низких настройках качества графики в разрешении Full HD.

AMD FidelityFX Super Resolution протестировали на встроенной графике Intel — частота кадров выросла в 1,5 раза

В итоге, за счёт FidelityFX Super Resolution средняя частота кадров повысилась с 26,3 до 40,6 FPS. Прибавка составила почти 55 %, что весьма впечатляет. Также уменьшились просадки частоты, хотя и не столь значительно.

Правда, вместе с тем было отмечено, что технология AMD FSR довольно заметно снижает качество изображения. Подробнее об этом можно узнать в нашем обзоре.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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