Разработчики Overwatch объявили о старте бета-тестирования кроссплатформенного мультиплеера

Blizzard Entertainment в официальном микроблоге своего командного шутера Overwatch сообщила о запуске открытого бета-тестирования анонсированной ранее функции кроссплатформенной игры.

Разработчики Overwatch объявили о старте бета-тестирования кроссплатформенного мультиплеера

Источник изображения: Blizzard Entertainment

Напомним, на запуске кроссплея Blizzard Entertainment обещала возможность сыграть с пользователями других целевых платформ (не без ограничений), тогда как к введению кросс-прогресса разработчики пока лишь присматриваются.

Опробовать новую функцию в рамках бета-тестирования могут пользователи PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch во всех режимах, кроме соревновательного.

Как и предупреждали в Blizzard Entertainment, с введением кроссплея всем пользователям Overwatch на приставках нужно завести учётную запись Battle.net (это делается на главной странице сервиса) и связать её со своим консольным аккаунтом.

Overwatch дебютировала в мае 2016 года на PC, PS4, Xbox One, а в октябре 2019-го добралась до Nintendo Switch. На консолях нынешнего поколения — PS5, Xbox Series X и S — игра работает в режиме обратной совместимости.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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