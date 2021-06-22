Ролевая игра Shin Megami Tensei V получила новый геймплейный трейлер

Западное подразделение издательства Atlus у себя в официальном микроблоге представило новый геймплейный трейлер своей грядущей японской ролевой игры Shin Megami Tensei V.

Ролевая игра Shin Megami Tensei V получила новый геймплейный трейлер

Источник изображения: Atlus

Обнародованный ролик длится чуть больше трёх минут и вдобавок к отрывкам из сюжетной завязки демонстрирует игровой процесс Shin Megami Tensei V: в частности, битвы против монстров и процесс их слияния в новые создания.

В отличие от недавнего трейлера с датой выхода Shin Megami Tensei V, новый «разговаривает» на японском языке. При этом субтитры, весь всплывающий на экране текст и интерфейс игры — на английском.

Напомним, в Shin Megami Tensei V игрокам достанется роль студента третьего курса, который попадает в потусторонний мир Da’ath. Там герой становится «запретным существом» Naobino и оказывается втянут в битву между богами и демонами.

Релиз Shin Megami Tensei V ожидается 11 ноября на территории Японии и 12 ноября в остальном мире эксклюзивно на Nintendo Switch. Страница в цифровом магазине Nintendo eShop у проекта уже есть, но предзаказы пока не стартовали.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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