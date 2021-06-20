EA увеличила мощности серверов Battlefield 4 после выхода трейлера Battlefield 2042

EA и студия DICE сообщили о наращивании серверной инфраструктуры Battlefield 4. Игра вышла ещё в 2013 году, но недавно снова обрела популярность на фоне премьеры трейлера Battlefield 2042 и демонстрации геймплея новинки на E3 2021.

EA увеличила мощности серверов Battlefield 4 после выхода трейлера Battlefield 2042

Источник: EA

Вместе с трейлером EA также запустила распродажу серии на всех платформах, поэтому игроки получили возможность купить любимые части тактического сетевого шутера со скидкой. Более того, в Steam до 29 июня издатель дарит набор Vehicle Shortcut Bundle для Battlefield 4, позволяющий не тратить время на прокачку техники.

Разработчики отметили, что увеличение мощности серверов позволит игрокам быстрее попадать в матчи. Пока EA улучшила работу оборудования только в США, но компания пристально следит за спросом и в других регионах.

Battlefield 2042 выйдет 22 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На новых консолях и ПК шутер предложит матчи с участием до 128 игроков, а на приставках прошлого поколения — до 64.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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