Тактический роглайк-экшен Endless Dungeon оказался духовным наследником Dungeon of the Endless

По словам основателя Amplitude Studios Ромена де Вобера (Romain de Waubert), Dungeon of the Endless в своё время стала счастливой случайностью: решение о разработке игры было принято по наитию на вечеринке.

Как выяснилось из ролика, Endless Dungeon приходится Dungeon of the Endless духовным наследником: тот же в своей основе геймплей, но «свежий опыт для фанатов и новых игроков».

Своей концепцией Endless Dungeon невероятно напоминает другую игру Amplitude Studios — роглайк-стратегию Dungeon of the Endless образа 2014 года, — однако о характере связи двух проектов создатели до сих пор молчали.