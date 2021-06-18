Тактический роглайк-экшен Endless Dungeon оказался духовным наследником Dungeon of the Endless

Издательство Sega и студия Amplitude представили первый выпуск в запланированной серии видеодневников разработчиков тактического роглайк-экшена Endless Dungeon, анонсированного на The Game Awards 2020.

Тактический роглайк-экшен Endless Dungeon оказался духовным наследником Dungeon of the Endless

Источник изображения: Endless Dungeon

Своей концепцией Endless Dungeon невероятно напоминает другую игру Amplitude Studios — роглайк-стратегию Dungeon of the Endless образа 2014 года, — однако о характере связи двух проектов создатели до сих пор молчали.

Как выяснилось из ролика, Endless Dungeon приходится Dungeon of the Endless духовным наследником: тот же в своей основе геймплей, но «свежий опыт для фанатов и новых игроков».

«В связи с успехом первой игры мы знали, что её формула понравилась геймерам, но видели нераскрытый потенциал и пространство для новых идей», — заявил творческий руководитель Amplitude Studios Жан-Максим Морис (Jean-Maxime Moris).

По словам основателя Amplitude Studios Ромена де Вобера (Romain de Waubert), Dungeon of the Endless в своё время стала счастливой случайностью: решение о разработке игры было принято по наитию на вечеринке.

В создание Endless Dungeon команда активно вовлекает сообщество: на платформе Games2Gether регулярно проходят голосования по поводу тех или иных аспектов будущего проекта.

Релиз Endless Dungeon ожидается в 2022 году на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. На церемонии открытия Summer Game Fest 2021 был показан первый геймплейный трейлер игры.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Самурайская классика с видом сбоку: Devolver представила чёрно-белый экшен Trek to YomiСамурайская классика с видом сбоку: Devolver представила чёрно-белый экшен Trek to Yomi
Официально: Forza Horizon 5 отправит игроков в Мексику и поступит в продажу 9 ноябряОфициально: Forza Horizon 5 отправит игроков в Мексику и поступит в продажу 9 ноября
Погодные катаклизмы и тотальная война в первом геймплейном трейлере Battlefield 2042Погодные катаклизмы и тотальная война в первом геймплейном трейлере Battlefield 2042
Пиксельный экшен Eldest Souls выйдет позже запланированного — 29 июляПиксельный экшен Eldest Souls выйдет позже запланированного — 29 июля
Turtle Beach представила продвинутый контроллер для авиасимуляторов, который стоит $350 и совместим с Xbox и ПКTurtle Beach представила продвинутый контроллер для авиасимуляторов, который стоит $350 и совместим с Xbox и ПК
Блок рекламы


Похожие новости
Сценаристом Warhammer 40,000: Darktide оказался Дэн Абнетт — автор циклов «Ересь Хоруса» и «Эйзенхорн»Сценаристом Warhammer 40,000: Darktide оказался Дэн Абнетт — автор циклов «Ересь Хоруса» и «Эйзенхорн»
В Dungeons & Dragons: Dark Alliance появится локальный кооператив, но только после релизаВ Dungeons & Dragons: Dark Alliance появится локальный кооператив, но только после релиза
Dungeons & Dragons: Dark Alliance пополнит библиотеку Xbox Game Pass в день выходаDungeons & Dragons: Dark Alliance пополнит библиотеку Xbox Game Pass в день выхода
Взлом данных Capcom оказался обширнее, чем считалось ранее — вместо 9 человек пострадали 16 тысячВзлом данных Capcom оказался обширнее, чем считалось ранее — вместо 9 человек пострадали 16 тысяч
Darkest Dungeon II выйдет в раннем доступе Epic Games Store в 2021 годуDarkest Dungeon II выйдет в раннем доступе Epic Games Store в 2021 году
Настольная игра по мотивам Darkest Dungeon добралась до Kickstarter и почти сразу же была профинансированаНастольная игра по мотивам Darkest Dungeon добралась до Kickstarter и почти сразу же была профинансирована
Мультиплеер Ghost of Tsushima оказался одной из основ при разработке игрыМультиплеер Ghost of Tsushima оказался одной из основ при разработке игры
К концу года в Minecraft Dungeons появится новый остров и кроссплейК концу года в Minecraft Dungeons появится новый остров и кроссплей
Новый игровой смартфон Xiaomi Black Shark показался на «живом» фотоНовый игровой смартфон Xiaomi Black Shark показался на «живом» фото
Контроллер игровой приставки Nintendo NX оказался подделкойКонтроллер игровой приставки Nintendo NX оказался подделкой
Последние новости
Подгружаем последние новости