Тактический роглайк-экшен Endless Dungeon оказался духовным наследником Dungeon of the Endless

Издательство Sega и студия Amplitude представили первый выпуск в запланированной серии видеодневников разработчиков тактического роглайк-экшена Endless Dungeon, анонсированного на The Game Awards 2020.

Источник изображения: Endless Dungeon

Своей концепцией Endless Dungeon невероятно напоминает другую игру Amplitude Studios — роглайк-стратегию Dungeon of the Endless образа 2014 года, — однако о характере связи двух проектов создатели до сих пор молчали.

Как выяснилось из ролика, Endless Dungeon приходится Dungeon of the Endless духовным наследником: тот же в своей основе геймплей, но «свежий опыт для фанатов и новых игроков».

«В связи с успехом первой игры мы знали, что её формула понравилась геймерам, но видели нераскрытый потенциал и пространство для новых идей», — заявил творческий руководитель Amplitude Studios Жан-Максим Морис (Jean-Maxime Moris).

По словам основателя Amplitude Studios Ромена де Вобера (Romain de Waubert), Dungeon of the Endless в своё время стала счастливой случайностью: решение о разработке игры было принято по наитию на вечеринке.

В создание Endless Dungeon команда активно вовлекает сообщество: на платформе Games2Gether регулярно проходят голосования по поводу тех или иных аспектов будущего проекта.

Релиз Endless Dungeon ожидается в 2022 году на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. На церемонии открытия Summer Game Fest 2021 был показан первый геймплейный трейлер игры.



