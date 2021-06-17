Режиссёр Bayonetta 3 раскритиковал фанатов за «безрассудные высказывания» насчёт отсутствия новостей об игре

Старший вице-президент PlatinumGames Хидеки Камия (Hideki Kamiya) у себя в микроблоге прокомментировал реакцию фанатов на отсутствие новостей о Bayonetta 3 в рамках недавнего выпуска Nintendo Direct.

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Напомним, Bayonetta 3 была представлена на церемонии The Game Awards в декабре 2017-го, но за прошедшие с того анонса три с половиной года не удостоилась ни единой новой презентации.

В преддверии прошедшего в начале недели эпизода информационной передачи Nintendo Direct поклонники творчества PlatinumGames и даже некоторые СМИ предсказывали появление Bayonetta 3 на шоу, но не сложилось.

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Вслед за презентацией фанаты начали строить догадки насчёт того, почему Bayonetta 3 не появилась на Nintendo Direct. Среди теорий была и версия об отмене разработки, чего Камия принять не смог.

«Понимаю, почему люди в таких случаях говорят “Поторопитесь и опубликуйте информацию” или “Покажите нам что-нибудь”, но… безрассудные высказывания вроде “Разработка остановилась?” или “Похоже, её отложили” — не что иное, как надоедливые публичные отходы», — выпалил Камия.

Источник изображения: YouTube

Особенно поспешными выводы поклонников кажутся Камии на фоне его относительно недавних комментариев (сделанных, судя по всему, без разрешения Nintendo) насчёт того, что разработка продвигается хорошо, а новости о Bayonetta 3 могут появиться до конца текущего года.

Bayonetta 3 создаётся эксклюзивно для Nintendo Switch и пока не имеет даже примерных сроков выхода. Помимо этой игры, PlatinumGames также занимается Babylon’s Fall, Project G.G. и Sol Cresta.



