Обновление 1.1 для Loop Hero вышло из «беты», а аудитория игры превысила 800 тыс. человек

Издательство Devolver Digital и студия-разработчик Four Quarters на сайте цифровой дистрибуции Steam сообщили о выходе финальной версии патча 1.1 для своего закольцованного приключения Loop Hero.

Обновление 1.1 для Loop Hero вышло из «беты», а аудитория игры превысила 800 тыс. человек

Источник изображения: Devolver Digital

Напомним, обновление 1.1 дебютировало две недели назад в формате бета-тестирования из-за того, что команда создателей хотела перестраховаться на случай пропущенных в ходе внутренних испытаний багов и проблем.

Основные особенности патча 1.1 по сравнению с «бетой» не изменились: опция побега из битв и закрепления предметов экипировки в инвентаре, новые враги и плитки для игрового поля, сохранения во время экспедиций и так далее.

Обновление 1.1 для Loop Hero вышло из «беты», а аудитория игры превысила 800 тыс. человек

Источник изображения: Steam

Разработчики называют 1.1 первым крупным обновлением Loop Hero и делают акцент на том, что внесённые изменения были сделаны на основе многочисленных отзывов пользователей.

Например, Four Quarters отказалась от введённого в ходе «беты» лимита на количество экипированных одинаковых предметов снабжения, «после пары дней чтения» комментариев игроков признав эксперимент неудачным.

Обновление 1.1 для Loop Hero вышло из «беты», а аудитория игры превысила 800 тыс. человек

Источник изображения: Steam

В пресс-релизе по случаю выпуска 1.1, помимо прочего, сообщается о взятии Loop Hero новой вершины продаж — к сегодняшнему дню, 16 июня, аудитория игры превысила 800 тыс. человек (против 0,5 млн в середине марта).

Loop Hero дебютировала 4 марта текущего года эксклюзивно на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store). Про разработку игры на YouTube-канале Noclip недавно вышел документальный фильм, который Four Quarters советует не пропускать.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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