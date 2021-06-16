PS5-версия психологического хоррора The Medium выйдет 3 сентября

На официальном YouTube-канале PlayStation состоялась премьера анонсирующего трейлера PS5-версии психологического хоррора The Medium от независимой польской студии Bloober Team.

PS5-версия психологического хоррора The Medium выйдет 3 сентября

Источник изображения: Xbox

Напомним, с момента анонса в мае 2020 года The Medium считалась консольным эксклюзивом Xbox, однако в начале июня 2021-го рейтинговое агентство ESRB раскрыло планы Bloober Team по расширению платформенной географии игры.

Как стало известно из обнародованного ролика, The Medium поступит в продажу для PlayStation 5 уже 3 сентября текущего года. Несмотря на точную дату выхода, предзаказы PS5-версии пока не стартовали.

Технические спецификации и ожидаемые показатели производительности The Medium на PlayStation 5 не сообщаются, но известно, что на новейшей консоли Sony игра получит «полную поддержку» контроллера DualSense.

The Medium дебютировала 28 января текущего года на PC (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X и S. В творении Bloober Team игрокам достаётся роль медиума Марианны, живущей в двух мирах: настоящем и призрачном.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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