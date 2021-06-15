Видео: основные особенности и новые функции в трейлерах The Great Ace Attorney Chronicles с E3 2021

Как и было обещано, часть своей презентации в рамках E3 2021 издательство Capcom посвятило The Great Ace Attorney Chronicles: на шоу сборник удостоился сразу двух новых трейлеров.

Видео: основные особенности и новые функции в трейлерах The Great Ace Attorney Chronicles с E3 2021

Источник изображения: Capcom

Напомним, события игр The Great Ace Attorney разворачиваются в XIX веке. Главным героем подсерии является не Феникс Райт, а живший в то время Рюносукэ Наруходо, который, как и его потомок, защищает своих клиентов в суде.

Сборник же The Great Ace Attorney Chronicles включает обе части The Great Ace Attorney — ни одна из них прежде на Западе не выходила. Речь идёт не о простом перевыпуске, а о ремастере с подтянутой графикой и полезными функциями.

Первый из двух обнародованных трейлеров The Great Ace Attorney Chronicles длится полторы минуты и демонстрирует основные особенности игр: антураж, персонажей и судебный процесс.

Второй ролик посвящён новым функциям, которые появятся в сборнике: в частности, игрокам нужно будет указывать на ошибки своего напарника Херлока Шолмса и расхождения в аргументах присяжных.

Помимо прочего, в рамках презентации Capcom анонсировала дополнения к Resident Evil Village и месяц запуска Resident Evil Re:Verse, а также представила демоверсию Monster Hunter Stories 2 и патч 3.1 для Monster Hunter Rise.

The Great Ace Attorney Chronicles поступит в продажу 27 июля текущего года для PC (Steam), PlayStation 4 и Nintendo Switch. Предварительные заказы уже стартовали на всех целевых платформах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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