Turtle Beach представила продвинутый контроллер для авиасимуляторов, который стоит $350 и совместим с Xbox и ПК

Компания Turtle Beach, производящая игровые периферийные устройства, объявила на выставке Е3 2021, что открывает для себя новую категорию продуктов — оборудование для авиасимуляторов. Компания представила систему VelocityOne Flight, совместимую с Xbox и ПК, которая сможет заинтересовать истинных поклонников Microsoft Flight Simulator 2020, а также других подобных игр.

Turtle Beach представила продвинутый контроллер для авиасимуляторов, который стоит $350 и совместим с Xbox и ПК

theverge.com

VelocityOne Flight был создан в сотрудничестве с авиационными инженерами и пилотами, чтобы обеспечить максимально реалистичный опыт управления самолётом. Turtle Beach рассказала, что контроллер имеет 12 аналоговых осей, два переключателя POV, два четырёхпозиционных переключателя HAT и 18 дополнительных кнопок, которые пользователь может настроить на своё усмотрение. Расположение и назначение элементов управления довольно точно соответствует тому, что используется в настоящих самолётах. На штурвале расположен дисплей, который может отображать такие игровые данные, как время полёта, время до пункта назначения и многое другое. Геймпад также оснащён 3,5-мм разъёмом для наушников.

Turtle Beach представила продвинутый контроллер для авиасимуляторов, который стоит 0 и совместим с Xbox и ПК

theverge.com

Turtle Beach говорит, что устройство оснащено панелью индикаторов, которая может отображать предупреждения о шасси, посадочных огнях и многое другое, но некоторые из функций будут добавлены с последующими обновлениями ПО. К сожалению, геймпад не имеет дополнительных механизмов для обеспечения реалистичной обратной связи. Устройство стоимостью $350 поступит в продажу этим летом.

Turtle Beach представила продвинутый контроллер для авиасимуляторов, который стоит 0 и совместим с Xbox и ПК

theverge.com

Кроме того, Turtle Beach выпустила свой первый традиционный проводной контроллер для Xbox Series X и Series S. Он может похвастаться 3,5-мм разъёмом для наушников и возможностью быстро изменять предустановки звука. Кроме того, контроллер получил функцию «Сверхчеловеческий слух», присутствующую в гарнитурах компании, которая усиливает малозаметные звуки, что может дать геймеру преимущество в игре. Устройство позволяет настроить чувствительность аналоговых джойстиков. Для подключения используется кабель USB-C. Контроллер выйдет на рынок этим летом по цене $60.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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