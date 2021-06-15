Пиксельный экшен Eldest Souls выйдет позже запланированного — 29 июля

Издательство United Label и студия-разработчик Fallen Flag в рамках презентации Future Games Show анонсировали конкретную дату выхода своего хардкорного пиксельного экшена Eldest Souls.

Источник изображения: YouTube

Напомним, релиз Eldest Souls сначала ожидался летом 2020 года, затем — осенью, а впоследствии премьеру и вовсе перенесли на второй квартал 2021-го, то есть период с апреля по июнь.

Как стало известно, Eldest Souls поступит в продажу ещё позже — 29 июля. Релиз ожидается одновременно на PC (Steam, GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

Приуроченный к анонсу двухминутный анимированный трейлер рассказывает об истории мира от зарождения человека и его порабощения Древними Богами до восстания рода людского.

Игрокам в роли безымянного героя предстоит отправиться в огромную Цитадель, чтобы свергнуть Древних Богов раз и навсегда. Сообщается, что в экшене будут «интересные персонажи», «увлекательные миссии» и сюжет с раскрытием «мрачных тайн».



