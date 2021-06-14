Кооперативный фэнтезийный экшен Babylon’s Fall стал игрой-сервисом и выйдет на PlayStation 5

Как и было обещано, издательство Square Enix и студия-разработчик PlatinumGames в рамках второго эпизода Square Enix Presents устроили новую демонстрацию своего кооперативного экшена Babylon’s Fall.

Источник изображений: Square Enix

Одной из главных новостей состоявшейся презентации стала трансформация Babylon’s Fall в игру-сервис: после релиза проект ждёт целый ряд бесплатных контентных обновлений.

Также в рамках Square Enix Presents анонсировали, что Babylon’s Fall появится на PlayStation 5 вдобавок к PC (Steam) и PlayStation 4. Когда именно это произойдёт, в ходе шоу не сказали.

Кроме того, было объявлено, что в преддверии релиза Babylon’s Fall ждёт три фазы бета-тестирования. Записаться в добровольцы на предстоящие испытания можно на официальном сайте экшена.

Первый этап «беты» начнётся в конце июля текущего года и пройдёт на ПК (Steam). На втором и третьем, у которых сроков проведения пока нет, к списку целевых платформ добавятся PS4 и PS5 соответственно.

Новые скриншоты Babylon’s Fall

Игрокам в Babylon’s Fall достанется роль стражей, которые ввязываются в одиссею по преодолению колоссальной Вавилонской башни. В распоряжении героев будет по четыре оружия, что даёт «бесконечное разнообразие возможных стратегий».

Помимо прочего, в Babylon’s Fall обещают «грандиозный мир», «плавную боевую систему», «мощное оружие» и «поразительный визуальный стиль», придающий изображению вид средневековой картины маслом.



