Погодные катаклизмы и тотальная война в первом геймплейном трейлере Battlefield 2042

Несколько дней назад DICE и Electronic Arts показали первый трейлер Battlefield 2042 и поделились множеством подробностей грядущего шутера. Тогда же разработчики заявили, что покажут первые геймплейные кадры проекта в рамках Е3 2021. Своё обещание они сдержали: на презентации Xbox & Bethesda Games Showcase зрителям продемонстрировали зрелищный трейлер с игровым процессом.

Источник изображения: Electronic Arts

Свежее видео всецело посвящено многопользовательским битвам на семи доступных картах в Battlefield 2042. Напомним: сюжетной кампании в проекте не будет, а повествовательную миссию возьмёт на себя мультиплеер.

Трейлер содержит много эпических кадров — создаётся ощущение, что в грядущем шутере DICE царит тотальная война. В битвах непрестанно гремят взрывы, в небе и на земле орудует разномастная техника, а солдаты штурмуют неприятеля. Чувство больших масштабов усиливается, когда на карте появляются погодные катаклизмы вроде торнадо и песчаных бурь. Бойцам сразу приходится приспосабливаться к изменившимся условиям сражения.

Свежий ролик также раскрыл несколько любопытных деталей. Например, на карте с мегаполисом важная роль отводится элементам вертикального геймплея: игроки смогут не только подниматься на вершины небоскрёбов, но и быстро перемещаться между крышами отдельных зданий благодаря натянутым между ними тросам. Пользователи также сумеют высоко прыгать, врезаться в вертолёты на квадроциклах и менять модификации на оружии в любой момент битвы. Впрочем, о последнем уже было известно из рассказов журналистов, побывавших на закрытой презентации шутера.

Battlefield 2042 выйдет 22 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.



