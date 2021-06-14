Видео: перестрелки с роботами под «Музыка нас связала» в трейлере Atomic Heart

Как и было обещано, на E3 (а точнее, на презентации Xbox & Bethesda Games Showcase) студия Mundfish представила новый трейлер шутера Atomic Heart. Ролик длится минуту, но он насыщен геймплейными кадрами из разных этапов прохождения.

Источник изображения: Gamereactor

Больше всего внимания в видео уделено сражениям с разнообразными противниками. Среди них встречаются роботы разных видов, включая андроидов гуманоидной формы. В битвах главный герой применяет стрелковое оружие, показанное ранее на скриншотах, и способности, такие как подбрасывание в воздух.

В трейлере также демонстрируются персонажи: бабушка в очках и какая-то дружественная девушка со способностями телекинеза. Последняя, возможно, тоже андроид, и протагонист по неизвестной причине пытается её защитить.

Кроме того, в ролике присутствуют фрагменты с поездкой на машине и демонстрацией разных локаций. В процессе развития сюжета главный герой побывает в самых разнообразных местах, от полуразрушенной башни до отсеков ретрофутуристичной лаборатории.

Atomic Heart выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Дата релиза пока не объявлена, однако руководитель Mundfish Роберт Багратуни недавно заявил, что игра почти завершена.



