Официально: Forza Horizon 5 отправит игроков в Мексику и поступит в продажу 9 ноября

Издательство Microsoft и студия-разработчик Playground Games в рамках трансляции Xbox & Bethesda Games Showcase анонсировали Forza Horizon 5 — новую часть своей популярной серии гоночных аркад.

Официально: Forza Horizon 5 отправит игроков в Мексику и поступит в продажу 9 ноября

Источник изображения: YouTube

Как и предсказывал журналист VentureBeat Джефф Грабб (Jeff Grubb), события Forza Horizon 5 развернутся на территории Мексики. В игре обещают самый большой и разноплановый открытый мир в истории серии.

Вдобавок к мексиканским пейзажам Forza Horizon 5 предложит «глубокую кампанию» с испытаниями, сюжетными заданиями, «захватывающими природными явлениями» (пыльные бури и тропические штормы) и динамической сменой сезонов каждую неделю.

Кроме того, в Forza Horizon 5 появится режим совместных мини-игр Horizon Arcade и инструментарий EventLab для создания собственных геймплейных сценариев (в том числе с прописыванием правил).

Разработчики обещают, что Forza Horizon 5 поразит своей детализацией (вплоть до проходящего через иголки кактусов света), реализацией HDR и трассировки лучей в режиме Forzavista (просмотр машин).

Forza Horizon 5 поступит в продажу 9 ноября текущего года для PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. Со дня запуска гоночная аркада появится в сервисе Xbox Game Pass для ПК и консолей.

Предзаказы уже стартовали — на выбор пользователям предоставлены стандартное, расширенное и премиальное издания. В состав последнего, помимо прочего, входит ранний доступ к игре с 5 ноября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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