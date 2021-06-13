PS4-версия Goodfall выйдет 10 августа вместе с дополнением Fire & Darkness и бесплатным обновлением Lightbringer

Компания Gearbox Entertainment в рамках своей презентации на E3 2021 представила сюжетное дополнение к кооперативному слешеру Godfall и анонсировала скорое расширение его платформенной географии.

Источник изображений: Gearbox Entertainment

Как стало известно, уже 10 августа текущего года Godfall дебютирует на PlayStation 4. Произойдёт это в один день с выходом сюжетного дополнения Fire & Darkness и бесплатного обновления Lightbringer.

Fire & Darkness предложит для ознакомления крупнейшую в истории Godfall локацию с несколькими боссами и «почти дюжиной новых врагов», а также свыше 20 обликов доспехов доблести.

Что касается обновления Lightbringer, то оно принесёт одноимённый режим с эндгейм-контентом, «бету» системы подбора высокоуровневых игроков и новый тип подбираемых предметов — проклятых.

Godfall дебютировала в ноябре 2020 года на PC (Epic Games Store) и PlayStation 5. Разработчики из Counterplay Games в официальном микроблоге проекта добавляют, что пользователи PS4 и PS5 смогут играть вместе.

Новые скриншоты Godfall