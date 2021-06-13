Самурайская классика с видом сбоку: Devolver представила чёрно-белый экшен Trek to Yomi

Компания Devolver представила приключенческий экшен с видом сбоку Trek to Yomi. Игру разрабатывает Леонард Менчиари (Leonard Menchiari) совместно со студией Flying Wild Hog. Проект рассказывает о самурае, который поклялся защитить своих людей.

Источник: Devolver Digital

Согласно описанию Trek to Yomi, молодой мечник Хироки поклялся умирающему мастеру защищать свой город и людей, которых любит, от всех угроз. Столкнувшись с трагедией и связанный своим долгом, одинокий самурай должен отправиться в путешествие за пределы жизни и смерти, чтобы противостоять самому себе.

Trek to Yomi использует кинематографичные ракурсы камер и визуальные эффекты в духе классического самурайского кино. Вам предстоит сразиться со свирепыми мечниками и сверхъестественными существами по мере развития истории Хироки.

Источник: Devolver Digital

Trek to Yomi выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S в 2022 году.



