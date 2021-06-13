Спасение людей из огня может быть весёлым: представлен экшен-платформер Firegirl

Компания Thunderful Publishing и студия Dejima Games анонсировали экшен-платформер с элементами роглайка Firegirl, в котором вам предстоит спасать людей из пожаров. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch этой осенью.

Спасение людей из огня может быть весёлым: представлен экшен-платформер Firegirl

Источник: Thunderful Publishing

В Firegirl вы возьмёте на себя роль молодого спасателя, вдыхающего новую жизнь в своё захудалое местное пожарное депо. Вооружившись верным топором и пожарным шлангом (который можно использовать в качестве реактивного ранца), вы будете реагировать на вызовы службы экстренной помощи в процедурно сгенерированном городе.

У вас будет три минуты на то, чтобы спасти жизни людей, оказавшихся в беде. Подвиги и другие особенности игрового процесса могут быть использованы, чтобы продлить время. Вам предстоит прорываться через препятствия, гасить пламя и тушить подлых пиромонстров. Между миссиями вы будете проводить время в пожарной части, где можно улучшать оборудование, нанимать персонал, оплачивать накопленные счета и проводить встречи с постоянно растущей фанатской базой.

Спасение людей из огня может быть весёлым: представлен экшен-платформер Firegirl

Источник: Thunderful Publishing

«Пожаротушение — это захватывающая идея для создания нашего видения платформера о спасении жизней, — сказал основатель Dejima Жюльен Рибассен (Julien Ribassin). — Мы хотели запечатлеть ощущение неминуемой опасности, которая возникает перед лицом этого стихийного бедствия, и превратить его в причудливое аркадное приключение. Хотя игроки столкнутся лицом к лицу с ревущим пламенем и огненными монстрами, цель состоит в спасении и помощи выжившим. Firegirl была разработана с учётом как новичков, так и ветеранов жанра платформеров, и мы с нетерпением ждём, когда люди попробуют её сами этой осенью».

Спасение людей из огня может быть весёлым: представлен экшен-платформер Firegirl

Источник: Thunderful Publishing

«Мы в Thunderful всегда в поисках новых, захватывающих игр, и Firegirl отлично нам подходит, — сказал глава издательства Thunderful Дитер Шеллер (Dieter Schoeller). — Игра берёт, казалось бы, простую концепцию борьбы с пожарами и делает её крайне захватывающей. Это идеальная идея для игры, которая предложит динамичный аркадный геймплей в рамках спасения людей от экологической катастрофы».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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