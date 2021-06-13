Сюжетное дополнение к Watch Dogs: Legion с героями из предыдущих частей выйдет 6 июля

Издательство Ubisoft в рамках шоу Ubisoft Forward представило трейлер и анонсировало точную дату выхода дополнения «Наследие» (Bloodline) для своего хакерского боевика в открытом мире Watch Dogs: Legion.

Источник изображения: Ubisoft

Напомним, релиз «Наследия» ожидался в конце июня текущего года, однако был перенесён на начало июля в связи с тем, что командам «нужно больше времени, чтобы добиться наилучшего результата».

Как стало известно, от озвученных в конце мая планов разработчики не отказались: «Наследие» поступит в продажу 6 июля текущего года для всех целевых платформ основной игры.

События «Наследия» разворачиваются до Watch Dogs: Legion. Дополнение добавляет в игру новую сюжетную линию с участием протагониста первой части Эйдена Пирса и персонажем второй — Ренча.

Watch Dogs: Legion доступна на PC (Uplay, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Google Stadia и Amazon Luna. «Наследие» достанется бесплатно всем обладателям сезонного абонемента.



