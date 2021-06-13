Devolver на своём E3-шоу показала геймплей Shadow Warrior 3, анонсировала четыре новые игры и огласила даты выхода двух известных

Онлайн-презентация Devolver MaxPass+ Showcase от издательства Devolver Digital выдалась относительно насыщенной, поэтому мы решили собрать все анонсы шоу в одном материале.

Devolver на своём E3-шоу показала геймплей Shadow Warrior 3, анонсировала четыре новые игры и огласила даты выхода двух известных

Источник изображения: YouTube

О Trek to Yomi и Inscryption мы уже писали, поэтому перейдём к ещё не освещённым анонсам. Получасовой спектакль Devolver Digital начался с нового геймплейного трейлера Shadow Warrior 3. Релиз в текущем году на PC (Steam), PS4 и Xbox One.

Вдобавок к Trek to Yomi на презентации анонсировали ещё три игры. Первая — кооперативный экшен с элементами выживания Wizard with a Gun от Galvanic Games (Gurgamoth). Проект выйдет в 2022 году на PC (Steam) и Nintendo Switch.

Вторая — ретрошутер Demon Throttle от студии Doinksoft (Gato Roboto). Игра выйдет в 2022 году на Nintendo Switch, но только в рознице. Предзаказы доступны на сайте Special Reserve Games.

Третья новая игра Devolver Digital — условно-бесплатная физическая головоломка Devolver Tumble Time от студии NOPOPO. Премьера состоится до конца текущего года на iOS и Android. Предварительная регистрация уже открыта.

Кроме того, точными датами выхода обзавелись два известных проекта партнёров Devolver Digital. Во-первых, асинхронный мультиплеерный платформер Phantom Abyss выйдет в раннем доступе Steam и GeForce Now уже 22 июня.

Во-вторых, приключенческий экшен Death’s Door от Acid Nerve поступит в продажу 20 июля для PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X и S. Предыдущая разработка студии — хардкорный ретробоевик Titan Souls — до 14 июня раздаётся бесплатно в Steam.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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