Утечка: сезонный абонемент Far Cry 6 предложит сыграть за злодеев из предыдущих частей, включая Вааса

Пользователь форума ResetEra под псевдонимом Uzupedro обратил внимание, что YouTube начал раньше времени транслировать рекламу сезонного абонемента предстоящего шутера Far Cry 6 от Ubisoft.

Утечка: сезонный абонемент Far Cry 6 предложит сыграть за злодеев из предыдущих частей, включая Вааса

Источник изображения: YouTube

То, что Far Cry 6 после релиза получит набор дополнений, сомнению не подлежало и раньше, однако YouTube в своём рекламном ролике (его оперативно скрыли, но копии остались в Сети) раскрыл одну из главных особенностей предстоящих аддонов.

Как стало известно благодаря утечке, входящие в состав сезонного абонемента Far Cry 6 дополнения позволят сыграть за злодеев из предыдущих частей: Вааса Монтенегро из Far Cry 3, Пэйгана Мина из Far Cry 4 и Иосифа Сида из Far Cry 5.

Что ещё включают будущие расширения для Far Cry 6, на данном этапе неизвестно, но Ubisoft наверняка прояснит ситуацию в рамках сегодняшнего выпуска Ubisoft Forward. Шоу начнётся в 22:00 по московскому времени.

Far Cry 6 выйдет 7 октября текущего года на PC (Uplay, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Google Stadia и Amazon Luna. Ubisoft уверяет, что на консолях прошлого поколения игра будет выглядеть и работать достойно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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