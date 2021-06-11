Хакеры взломали систему одного из крупнейших производителей видеоигр Electronic Arts

Преступники похитили исходный код, используемый в популярных играх.

Хакеры взломали систему одного из крупнейших производителей видеоигр Electronic Arts
Фото: Wikipedia

Хакеры взломали системы одного из крупнейших производителей видеоигр Electronic Arts и похитили исходный код, используемый в играх. Информацию об этом представитель компании подтвердил CNN.

6 июня хакеры заявили о получении 780 ГБ данных от EA, включая исходный код Frostbite, на котором работают игры FIFA, Madden и серия видеоигр Battlefield. На хакерском форуме киберпреступники заявили, что предлагают приобрести "полную возможность использования всех сервисов EA". Они также заявили, что украли инструменты разработки программного обеспечения для FIFA 21 и код сервера для подбора игроков в FIFA 22.

Эксперт по кибербезопасности и аналитик угроз Emsisoft Бретт Кэллоу отметил, что похищение исходного кода может привести к тому, что другие разработчики используют его для создания хаков для игр.

"Хакеры могут изучить код, выявить более глубокие недостатки для эксплойтов и продать предыдущий код в даркнете злоумышленникам", - заявил он.

В EA утверждают, что данные их игроков-пользователей не были скомпроментированы.

"Мы расследуем недавний инцидент вторжения в нашу сеть, когда было похищено ограниченное количество исходного кода игры и связанных инструментов. Доступ к данным игроков не осуществлялся, и у нас нет оснований считать, что есть какой-то риск для конфиденциальности игроков. После инцидента мы уже внесли улучшения в нашу систему безопасности и не ожидаем, что это повлияет на игры или наш бизнес", - отметил представитель компании.

Напомним, что это не первая масштабная кибератака, которая произошла в этом году. От действий киберпреступников-вымогателей также пострадала трубопроводная американская компания Colonial Papeline и крупнейший мировой производитель мяса JBS.

Агентство Европейского Союза по кибербезопасности сообщило, что в течение года количество значимых кибератак на критические объекты в Европе удвоилось.

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