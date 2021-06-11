Death Stranding получит режиссёрское издание на PlayStation 5

Издательство Sony Interactive Entertainment и студия-разработчик Kojima Productions в рамках шоу Kickoff Live!, открывающего фестиваль Summer Game Fest 2021, представили расширенную версию своего экспериментального экшена Death Stranding.

Death Stranding получит режиссёрское издание на PlayStation 5

Источник изображения: YouTube

Грядущее издание Death Stranding получило подзаголовок «Режиссёрское»: в него войдёт новый сюжетный контент. Какой именно, на данном этапе не разглашается. Полноценная презентация пройдёт в «ближайшие недели».

Death Stranding Director’s Cut (так называется расширенная версия) выйдет на PlayStation 5. Появится ли дополнительный контент на других целевых платформах, пока что неизвестно.

В анонсирующем трейлере Director’s Cut показали главного героя Death Stranding — Сэма Бриджеса, — который пробирается на охраняемый склад и пытается использовать подвернувшуюся под руку коробку в качестве укрытия.

Death Stranding дебютировала в ноябре 2019 года на PS4, а в июле 2020-го добралась до PC (Steam, Epic Games Store). По неподтверждённой информации, обновление до версии для PS5 может оказаться платным.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Overwatch появится кроссплей между всеми целевыми платформами, но пока без переноса прогрессаВ Overwatch появится кроссплей между всеми целевыми платформами, но пока без переноса прогресса
Слухи: новая Battlefield будет называться Battlefield 2042 и предложит самые большие карты в серииСлухи: новая Battlefield будет называться Battlefield 2042 и предложит самые большие карты в серии
Sniper Elite VR получила точную дату выхода — 8 июляSniper Elite VR получила точную дату выхода — 8 июля
Sony закроет веб-форму для запросов на возврат средств за покупку Cyberpunk 2077 в PS StoreSony закроет веб-форму для запросов на возврат средств за покупку Cyberpunk 2077 в PS Store
Xbox Series X и Series S получат функцию ИИ-масштабирования изображения AMD FidelityFX Super ResolutionXbox Series X и Series S получат функцию ИИ-масштабирования изображения AMD FidelityFX Super Resolution
Блок рекламы


Похожие новости
Слухи: новая BioShock будет эксклюзивом PlayStation — возможно, временнымСлухи: новая BioShock будет эксклюзивом PlayStation — возможно, временным
Sony подтвердила состав июньской подборки PS Plus — Star Wars: Squadrons, Operation: Tango и новое издание Virtua Fighter 5Sony подтвердила состав июньской подборки PS Plus — Star Wars: Squadrons, Operation: Tango и новое издание Virtua Fighter 5
Обратно в 90-е: олдскульный экшен-хоррор Daymare: 1998 получит приквелОбратно в 90-е: олдскульный экшен-хоррор Daymare: 1998 получит приквел
Sega анонсировала Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown — новое издание файтинга станет консольным эксклюзивом PS4Sega анонсировала Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown — новое издание файтинга станет консольным эксклюзивом PS4
Серия глобальных стратегий Victoria получит продолжение — первый трейлер Victoria 3Серия глобальных стратегий Victoria получит продолжение — первый трейлер Victoria 3
Островное приключение Call of the Sea выйдет на консолях PlayStation уже завтра
Консоли PlayStation получат поддержку Discord в 2022 годуКонсоли PlayStation получат поддержку Discord в 2022 году
В майскую подборку для подписчиков PlayStation Plus войдут Battlefield V, Stranded Deep и PS5-версия Wreckfest
Digital Foundry протестировала MLB The Show 21: первая игра Sony для Xbox работает лучше на PlayStation 5Digital Foundry протестировала MLB The Show 21: первая игра Sony для Xbox работает лучше на PlayStation 5
PlayStation 5 стала самой быстро продаваемой консолью в истории СШАPlayStation 5 стала самой быстро продаваемой консолью в истории США
Последние новости
Подгружаем последние новости