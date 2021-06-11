Death Stranding получит режиссёрское издание на PlayStation 5

Издательство Sony Interactive Entertainment и студия-разработчик Kojima Productions в рамках шоу Kickoff Live!, открывающего фестиваль Summer Game Fest 2021, представили расширенную версию своего экспериментального экшена Death Stranding.

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Грядущее издание Death Stranding получило подзаголовок «Режиссёрское»: в него войдёт новый сюжетный контент. Какой именно, на данном этапе не разглашается. Полноценная презентация пройдёт в «ближайшие недели».

Death Stranding Director’s Cut (так называется расширенная версия) выйдет на PlayStation 5. Появится ли дополнительный контент на других целевых платформах, пока что неизвестно.

В анонсирующем трейлере Director’s Cut показали главного героя Death Stranding — Сэма Бриджеса, — который пробирается на охраняемый склад и пытается использовать подвернувшуюся под руку коробку в качестве укрытия.

Death Stranding дебютировала в ноябре 2019 года на PS4, а в июле 2020-го добралась до PC (Steam, Epic Games Store). По неподтверждённой информации, обновление до версии для PS5 может оказаться платным.



