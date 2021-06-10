В Overwatch появится кроссплей между всеми целевыми платформами, но пока без переноса прогресса

Blizzard Entertainment у себя на официальном сайте сообщила о скором внедрении в свой командный шутер Overwatch функции кроссплея между всеми основными целевыми платформами.

Источник изображений: Blizzard Entertainment

Кроссплатформенный мультиплеер Overwatch будет доступен на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch во всех режимах игры за исключением соревновательного.

Бета-тестирование кроссплея в Overwatch начнётся до конца нынешнего (28-го) сезона, то есть до 1 июля. На запуске кроссплатформенный прогресс работать не будет, но Blizzard Entertainment нацелена добавить такую опцию в будущем.

Кроссплей будет включён по умолчанию для всех, но на консолях при желании его позволят отключить. Кто от функции откажется, сможет играть только с владельцами таких же приставок.

Также стоит отметить, что матчи между пользователями ПК и консолей будут возможны только при условии, что в группе есть игроки и той, и другой категории. Помощь с прицеливанием в таких случаях отключается.

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С введением кроссплея всем пользователям Overwatch на приставках придётся завести учётную запись Battle.net (это делается на сайте сервиса) и связать её со своим консольным аккаунтом. ПК-игрокам делать ничего не надо.

Overwatch вышла в мае 2016 года на PC, PS4, Xbox One, а в октябре 2019-го добралась до Nintendo Switch. На консолях нынешнего поколения — PS5, Xbox Series X и S — игра работает в режиме обратной совместимости.



