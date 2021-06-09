Присутствие Valve на PC Gaming Show 2021 ограничится рассказом о ближайшем игровом фестивале Steam

Портал PC Gamer в материале, посвящённом ориентировочной программе своей презентации PC Gaming Show 2021, уточнил, с чем именно Valve появится на предстоящем шоу.

Источник изображения: PC Gamer

Напомним, в изначальной версии статьи упоминалось некое «сообщение от Valve касаемо Steam». Формулировка оказалась достаточно размытой, чтобы породить многочисленные предположения, и PC Gamer поспешил прояснить ситуацию.

Как стало известно, присутствие Valve на PC Gaming Show 2021 ограничится рассказом о ближайшем фестивале Steam — «Играм быть», — который пройдёт с 16 по 22 июня текущего года.

Источник изображения: Steam

Помимо сообщения Valve насчёт «Играм быть», в рамках PC Gaming Show 2021 ожидаются свежие показы Dying Light 2 Stay Human и Hello Neighbor 2, а также связанные с Humankind и франшизой Orcs Must Die! анонсы.

Трансляция PC Gaming Show 2021 начнётся 14 июня. Следить за ходом мероприятия можно будет через официальные каналы PC Gamer на Twitch и YouTube.



