Присутствие Valve на PC Gaming Show 2021 ограничится рассказом о ближайшем игровом фестивале Steam

Портал PC Gamer в материале, посвящённом ориентировочной программе своей презентации PC Gaming Show 2021, уточнил, с чем именно Valve появится на предстоящем шоу.

Присутствие Valve на PC Gaming Show 2021 ограничится рассказом о ближайшем игровом фестивале Steam

Источник изображения: PC Gamer

Напомним, в изначальной версии статьи упоминалось некое «сообщение от Valve касаемо Steam». Формулировка оказалась достаточно размытой, чтобы породить многочисленные предположения, и PC Gamer поспешил прояснить ситуацию.

Как стало известно, присутствие Valve на PC Gaming Show 2021 ограничится рассказом о ближайшем фестивале Steam — «Играм быть», — который пройдёт с 16 по 22 июня текущего года.

Присутствие Valve на PC Gaming Show 2021 ограничится рассказом о ближайшем игровом фестивале Steam

Источник изображения: Steam

Помимо сообщения Valve насчёт «Играм быть», в рамках PC Gaming Show 2021 ожидаются свежие показы Dying Light 2 Stay Human и Hello Neighbor 2, а также связанные с Humankind и франшизой Orcs Must Die! анонсы.

Трансляция PC Gaming Show 2021 начнётся 14 июня. Следить за ходом мероприятия можно будет через официальные каналы PC Gamer на Twitch и YouTube.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Слухи: показ Elden Ring состоится уже на следующей неделеСлухи: показ Elden Ring состоится уже на следующей неделе
Sniper Elite VR получила точную дату выхода — 8 июляSniper Elite VR получила точную дату выхода — 8 июля
Sony закроет веб-форму для запросов на возврат средств за покупку Cyberpunk 2077 в PS StoreSony закроет веб-форму для запросов на возврат средств за покупку Cyberpunk 2077 в PS Store
Видео: демоническая жрица и анонс EGS-версии в новом трейлере Pathfinder: Wrath of the RighteousВидео: демоническая жрица и анонс EGS-версии в новом трейлере Pathfinder: Wrath of the Righteous
Xbox Series X и Series S получат функцию ИИ-масштабирования изображения AMD FidelityFX Super ResolutionXbox Series X и Series S получат функцию ИИ-масштабирования изображения AMD FidelityFX Super Resolution
Блок рекламы


Похожие новости
Арена на 20 человек и возврат во времени — в раннем доступе Steam вышел сетевой шутер TinShiftАрена на 20 человек и возврат во времени — в раннем доступе Steam вышел сетевой шутер TinShift
Steam-версия Little Nightmares второй раз за полгода стала временно бесплатнойSteam-версия Little Nightmares второй раз за полгода стала временно бесплатной
Sega анонсировала Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown — новое издание файтинга станет консольным эксклюзивом PS4Sega анонсировала Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown — новое издание файтинга станет консольным эксклюзивом PS4
Акулий ролевой экшен Maneater доплывёт до Steam и Xbox Game Pass к концу месяцаАкулий ролевой экшен Maneater доплывёт до Steam и Xbox Game Pass к концу месяца
Хулиганское приключение Sludge Life доберётся до Steam и Nintendo Switch в начале июняХулиганское приключение Sludge Life доберётся до Steam и Nintendo Switch в начале июня
Гейб Ньюэлл намекнул на скорые новости об играх Valve на консоляхГейб Ньюэлл намекнул на скорые новости об играх Valve на консолях
World of Tanks получила сотни отрицательных отзывов в Steam из-за невозможности перенести туда аккаунтWorld of Tanks получила сотни отрицательных отзывов в Steam из-за невозможности перенести туда аккаунт
Утечка: летняя распродажа Steam начнётся 24 июня и продлится две недели
Еженедельный чарт Steam: лидирует NieR Replicant ver.1.22474487139..., а следом идёт It Takes TwoЕженедельный чарт Steam: лидирует NieR Replicant ver.1.22474487139..., а следом идёт It Takes Two
Digital Foundry протестировала MLB The Show 21: первая игра Sony для Xbox работает лучше на PlayStation 5Digital Foundry протестировала MLB The Show 21: первая игра Sony для Xbox работает лучше на PlayStation 5
Последние новости
Подгружаем последние новости