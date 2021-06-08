Sony закроет веб-форму для запросов на возврат средств за покупку Cyberpunk 2077 в PS Store

Портал The Gamer обратил внимание, что издательство Sony Interactive Entertainment сообщило о скором закрытии специальной веб-формы для запросов на возврат средств за приобретение Cyberpunk 2077 в PlayStation Store.

Источник изображения: CD Projekt RED

Напомним, через неделю после релиза Cyberpunk 2077 японский платформодержатель принял решение временно изъять ролевой боевик CD Projekt RED из своего цифрового магазина и возместить покупку всем владельцам этой версии игры.

Причиной столь резкого хода послужило неудовлетворительное качество консольного издания Cyberpunk 2077. За прошедшее с тех пор время проект получил целый ряд патчей, включая несколько крупных, однако в PS Store пока не вернулся.

Источник изображения: PlayStation

Как стало известно, 18 июня — в день, когда снятию Cyberpunk 2077 с продаж в PS Store исполнится полгода, — Sony Interactive Entertainment закроет веб-форму для запросов на оформление возврата средств.

После назначенной даты пользователям, пожелавшим возместить свою покупку Cyberpunk 2077 в PS Store, придётся обращаться к Sony Interactive Entertainment через её обычные каналы.

Источник изображения: Steam

В конце марта руководство CD Projekt RED утверждало, что Cyberpunk 2077 приблизилась к возвращению в PS Store. Связано ли скорое закрытие веб-формы с потенциальным восстановлением игры в цифровом магазине, неизвестно.

Cyberpunk 2077 доступна на PC, PS4, Xbox One, а также в сервисах GeForce Now и Google Stadia. Полноценный запуск проекта на PS5, Xbox Series X и S ожидается во второй половине текущего года.



