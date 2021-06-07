Xbox Series X и Series S получат функцию ИИ-масштабирования изображения AMD FidelityFX Super Resolution

В конце этого месяца пользователям станет доступна технология AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), основанное на базе алгоритмов искусственного интеллекта средство увеличения разрешения изображения. Данная технология будет поддерживаться не только на видеокартах AMD, но и на графических ускорителях других производителей. Теперь же стало известно о планах Microsoft по добавлению поддержки FSR в свои игровые консоли Xbox Series X и Xbox Series S.

Изображение: HotHardware

Технология FSR использует «метод пространственного масштабирования» для создания изображения «сверхвысокого разрешения» из исходных кадров игрового движка. Технология работает подобно NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS), а её идея состоит в визуализации изображения с более низким разрешением с последующим его масштабированием для повышения производительности.

Однако между технологиями AMD и NVIDIA есть существенные отличия. Дело в том, что FSR не нуждается в использовании специальных аппаратных блоков и имеет открытый исходный код, что делает технологию потенциально работоспособной практически на любом графическом процессоре. В рамках презентации FSR разработчики даже продемонстрировали работоспособность технологии на GeForce GTX 1060.

Что касается игровых консолей Microsoft , то разработчики объявили о появлении в них поддержки FSR в будущем, но более подробная информация раскрыта не была. «В Xbox мы рады возможности использовать технологию AMD FidelityFX Super Resolution как ещё один метод по увеличению частоты кадров и разрешения. Скоро нам будет, чем поделиться», — говорится в заявлении компании.

Таким образом, FSR расширяет своё присутствие. Ранее на этой неделе AMD объявила о поддержке FSR на устаревших видеокартах Radeon RX 480 и Radeon RX 470 в дополнение ко всем моделям серий Radeon RX 6000, Radeon RX 5000 и др. Intel также намекнула, что графические процессоры компании Xe-HPG могут поддерживать FSR, но официально об этом ещё не было объявлено.



