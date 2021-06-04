Sniper Elite VR получила точную дату выхода — 8 июля

Британская студия Rebellion у себя на сайте представила трейлер с точной датой выхода Sniper Elite VR — ответвления своего снайперского экшена для шлемов виртуальной реальности.

Sniper Elite VR получила точную дату выхода — 8 июля

Источник изображения: Rebellion

Напомним, Sniper Elite VR была представлена в рамках E3 2019, однако за прошедшее с тех пор время об игре слышали лишь однажды: в сентябре 2020 года, когда к списку целевых платформ присоединилась гарнитура Oculus Quest.

Как стало известно, Sniper Elite VR поступит в продажу 8 июля текущего года для Steam VR, Oculus Rift, Oculus Quest и PlayStation VR. Несмотря на близость релиза, предзаказы пока не стартовали.

События Sniper Elite VR разворачиваются на юге Италии в 1934 году. Игрокам достанется роль местного партизана, который вместе со своими братьями и сёстрами уходит в ополчение, чтобы защитить родину от фашистов.

Для достижения успеха в Sniper Elite VR потребуется использовать скрытность, оригинальное оружие и навыки стрельбы элитного снайпера. В версии для PlayStation VR заявлена поддержка контроллера движений Move и прицеливания Aim.

Sniper Elite VR получила точную дату выхода — 8 июля

Источник изображения: Steam

В Sniper Elite VR обещают «драматичную историю», несколько опций перемещения (свободный режим, телепортирование), «фирменную аутентичность серии» и знаменитую «рентгеновскую» камеру.

Сообщается, что Sniper Elite VR создавалась студией Rebellion совместно с Just Add Water и Coatsink специально для платформ виртуальной реальности — то есть это полноценная новая игра, а не VR-адаптация уже существующей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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