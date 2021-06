Сценаристом Warhammer 40,000: Darktide оказался Дэн Абнетт — автор циклов «Ересь Хоруса» и «Эйзенхорн»

Студия Fatshark (дилогия Warhammer: Vermintide) объявила о том, что автор книг по вселенной Warhammer Дэн Абнетт (Dan Abnett) — сценарист предстоящего кооперативного шутера Warhammer 40,000: Darktide. Писатель наиболее известен поклонникам как создатель циклов «Ересь Хоруса», «Эйзенхорн» и «Рейвенор».

Источник: Fatshark

Впрочем, Абнетт известен не только романами по Warhammer, но и работой в индустрии комиксов, включая Guardians of the Galaxy, Iron Man/Thor, The Punisher, War Machine и несколько историй о Людях Икс.

«Дэн Абнетт имеет более чем двадцатилетний опыт работы с Warhammer 40,000, и мы очень рады сотрудничать с ним, чтобы подарить геймерам игру, которую они заслуживают», — сказал генеральный директор и соучредитель Fatshark Мартин Валунд (Martin Wahlund).

Абнетт добавил: «Работа с Fatshark была фантастической. Приятно сотрудничать с ними и видеть, как их удивительные навыки яркими, реалистичными и интерактивными способами оживляют вселенную Warhammer 40,000. То, что раньше я только представлял или создавал в прозе, превращается в жизнь».

Warhammer 40,000: Darktide выйдет на ПК, Xbox Series X и S в 2021 году. Действие игры разворачивается в городе-улье Tertium. Вам предстоит совместно с тремя друзьями-инквизиторами сражаться в глубинах улья против еретического культа Admonition и сил хаоса. Как заявили ранее разработчики, они взяли из Warhammer: Vermintide 2 систему рукопашного боя, но также реализовали сбалансированную механику стрельбы.