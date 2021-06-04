Слухи: показ Elden Ring состоится уже на следующей неделе

В Сети появилось несколько намёков от разных источников касательно потенциальной демонстрации Elden Ring. По слухам, проект покажут уже на следующей неделе — 10 июня в рамках мероприятия Summer Game Fest 2021.

Источник изображения: FromSoftware

Первый намёк поступил от автора YouTube-канала Elden Ring News, который регулярно публикует новости о проекте, но чаще констатирует их отсутствие. Вчера он выложил в личном Twitter сообщение со словами, первые буквы которых составляют фразу «восемь дней». Кроме того, в недавнем ролике блогера (на 11-й секунде) зрители обнаружили шифр, складывающийся в «Elden Ring Summer Game Fest 10 июня».

На публикацию отреагировал редактор VentureBeat и проверенный инсайдер Джефф Грабб (Jeff Grubb). Он прокомментировал её следующим образом: «Сегодня я чувствую оптимизм по отношению к Elden Ring».

Напомним, Summer Game Fest 2021 начнётся 10 июня с шоу Kickoff Live!. Как передаёт PCGamesN, ведущий мероприятия Джефф Кейли (Geoff Keighley) недавно сделал репост сообщения о солнечном затмении в Twitter , несколько раз в публикации упомянув слово «кольцо» на английском (ring).

Согласно неподтверждённой информации, Elden Ring хотели показать ещё в марте. Однако после утечки трейлера игры, который не предназначался для публичной демонстрации, FromSoftware и Bandai Namco Entertainment пересмотрели свои планы.



