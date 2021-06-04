Арена на 20 человек и возврат во времени — в раннем доступе Steam вышел сетевой шутер TinShift

Компания Mirowin и студия TinShift Team объявили о выходе в раннем доступе сетевого соревновательного шутера TinShift. При создании игры разработчики вдохновлялись Quake, Unreal Tournament и Titanfall.

Как рассказали разработчики, TinShift — динамичный аренный шутер с правдоподобной стрельбой, бегом по стенам и перемещением во времени. Команда заявила, что ей надоело засилье королевских битв, а потому она делает игру другого формата. Сходство с представителями популярного жанра всё-таки есть: на одной карте принимают участие в битве 20 человек, а для победы нужно остаться единственным выжившим. Игроки также могут выбрать класс робота — «для тех, кто устал от беготни и просто хочет всё взрывать».

Есть и любопытная особенность — механика перемещения во времени. Она используется в моментах, когда вам не удаётся вовремя отреагировать на внезапную атаку или шальную пулю. Поэтому в TinShift у игроков есть второй шанс — возможность возвращаться на 10 секунд назад. При успешном убийстве противника эта способность становится доступна вновь.

TinShift анонсирована только для ПК, но студия планирует в дальнейшем выпустить шутер и на других платформах. Игра доступна в Steam.



