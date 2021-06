Steelrising, Gollum и новая Test Drive Unlimited: второй выпуск Nacon Connect пройдёт в начале июля

Французское издательство Nacon у себя в микроблоге объявило о планах на проведение второго в своём роде информационного шоу Nacon Connect, дебютировавшего в июле 2020 года.

Источник изображения: Steam

На возвращение к формату Nacon Connect издателя подтолкнул «успех предыдущего выпуска». Компания, таким образом, решила снова пригласить пользователей посмотреть на «множество новых видеоигр и аксессуаров».

Как стало известно, ближайший эпизод Nacon Connect пройдёт 6 июля текущего года. Начало трансляции ожидается в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом мероприятия можно будет через YouTube, Twitch, Facebook и Twitter .

В рамках предстоящего Nacon Connect обещают порадовать зрителей «новыми геймплейными кадрами, анонсами, специальными гостями и коллаборациями», а также большим количеством сюрпризов.

Источник изображения: Twitter

Что касается самих игр, то на грядущий Nacon Connect заявлено появление Blood Bowl 3, Steelrising, The Lord of the Rings: Gollum, Vampire: The Masquerade — Swansong и Test Drive Unlimited Solar Crown.

Помимо перечисленных проектов, в производстве у Nacon и её партнёров также RiMS Racing, Roguebook, Rogue Lords и WRC 10. Найдётся ли место этим разработкам на Nacon Connect, не уточняется.

Ранее сообщалось, что уже сегодня, 3 июня, Nacon примет участие в специальной презентации Warhammer Skulls Showcase, посвящённой видеоиграм во вселенной Warhammer.