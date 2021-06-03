Видео: демоническая жрица и анонс EGS-версии в новом трейлере Pathfinder: Wrath of the Righteous

Московская студия Owlcat Games объявила о расширении платформенной географии и выпуске нового трейлера своей амбициозной ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Видео: демоническая жрица и анонс EGS-версии в новом трейлере Pathfinder: Wrath of the Righteous

Источник изображения: Epic Games Store

Как стало известно, Pathfinder: Wrath of the Righteous появится в цифровом магазине Epic Games Store одновременно с версиями для других ПК-площадок (Steam, GOG) — 2 сентября текущего года.

Анонс EGS-издания Pathfinder: Wrath of the Righteous состоялся в рамках нового трейлера. Ролик посвящён демонической жрице по имени Арилу Ворлеш, которая выступает в роли одного из главных антагонистов в игре.

Кроме того, разработчики раскрыли, кого в Pathfinder: Wrath of the Righteous сыграет CohhCarnage. Популярный американский стример озвучит «оптимистическую» версию главного героя.

На данном этапе Pathfinder: Wrath of the Righteous заявлена только для ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), однако «в ближайшем будущем» в Owlcat Games планируют рассказать о консольном релизе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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