В War Thunder появилась поддержка NVIDIA Reflex, на очереди — Escape from Tarkov, CrossFire HD и Naraka: Bladepoint

NVIDIA в рамках своей презентации на выставке Computex 2021 представила ряд игр, которые получат поддержку технологии Reflex — она сокращает время отклика на действия пользователя.

Источник изображения: 24 Entertainment

Как стало известно, Reflex появится в:

многопользовательском ролевом экшене Escape from Tarkov — в ближайшем будущем;

мультиплеерном шутере CrossFire HD — со следующим обновлением;

условно-бесплатном соревновательном боевике War Thunder — уже доступно;

королевской битве Naraka: Bladepoint — с запуском новой «беты» в июне.

На то, как интеграция комплекса мер NVIDIA Reflex повлияла на время отклика в перечисленных выше проектах, можно посмотреть в прикреплённом ниже YouTube-плейлисте.

NVIDIA также отметила, что с появлением в упомянутых играх технология NVIDIA Reflex будет доступна в 12 из 15 наиболее популярных соревновательных шутерах на сегодняшний день.

В отличие от трассировки лучей, для использования преимуществ NVIDIA Reflex иметь графический ускоритель NVIDIA RTX необязательно: видеокарты серии GTX 900 или новее будет достаточно.



