Видео: сражения и буйство спецэффектов в анонсирующем трейлере Crysis Remastered Trilogy

После череды намёков Crytek в партнёрстве с Saber Interactive анонсировала Crysis Remastered Trilogy — трилогию переизданий своих шутеров от первого лица. Сборник поступит в продажу осенью текущего года для ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. На PS5, Xbox Series X и S ремастеры будут доступны по обратной совместимости.

Источник изображения: Crytek

В анонсирующем трейлере Crysis Remastered Trilogy зрителям показали кадры из трёх обновлённых частей франшизы. Отрывки посвящены преимущественно сражениям против людей и инопланетян. Разработчики постарались подобрать как можно больше зрелищных сцен: например, в одном из фрагментов протагонист отстреливается от врагов во время поездки на внедорожнике, а в другом демонстрируется убийство противников из лука в прыжке. Кроме того, в видео уделили внимание особенностям нанокостюмов, которые носят главные герои: показали невидимость и возможность усиливать защиту.

Важно отметить, что ремастеры Crysis 2 и Crysis 3 будут продаваться не только в комплекте, но и по отдельности. То же самое справедливо и для первой части, которая уже доступна в сервисах цифровой дистрибуции. Что касается оценок Crysis Remastered, то они не слишком высокие. На Metacritic (ПК) игра получила 69 баллов после 21 рецензии. Пользовательский рейтинг по итогам 151 отзыва составляет 3,6 балла из 10.



