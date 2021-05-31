Подробности Dying Light 2: размер игры на Xbox, «интенсивное насилие» и «внутриигровые покупки»

На днях польская студия Techland провела геймплейную презентацию Dying Light 2 и начала принимать предварительные заказы на игру. Вслед за этим разработчики рассказали о бесплатном апгрейде для PS5, Xbox Series X и Series S при покупке проекта на консолях прошлого поколения. А сейчас подробности грядущего сиквела поступили ещё из двух источников — магазина Microsoft Store и рейтингового агентства ESRB.

Источник изображения: Techland

На странице Dying Light 2 в сервисе Microsoft указан размер игры на Xbox — 60 Гбайт. Для сравнения, приближающийся к релизу экшен-платформер Ratchet & Clank: Rift Apart, который выйдет только на PS5, займёт чуть больше 42 Гбайт на твердотельном накопителе. Правда, в проекте не будет открытого мира, как в Dying Light 2. Ещё в Microsoft Store упоминается трассировка лучей на новых консолях Microsoft и кроссплей на Xbox (и, возможно, ПК).

Источник изображения: Microsoft Store

Что касается возрастного рейтинга игры, то она получила от ESRB оценку «М» (старше 17 лет). В описании проекта от агентства упоминается демонстрация крови, взрослые темы, нецензурная лексика и интенсивное насилие. А ещё в перечне указаны «внутриигровые покупки», но поводов переживать пока нет — этой фразой ESRB маркирует как микротранзакции, так и дополнения. Первая Dying Light, к примеру, получила немало добавок. Большинство из них добавляли косметику и мелкие испытания, но в списке нашлось место и для масштабного DLC The Following со своей сюжетной линией, отдельной большой локацией и механикой передвижения на багги.

Dying Light 2 выйдет 7 декабря 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.



