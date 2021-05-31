Слухи: новая BioShock будет эксклюзивом PlayStation — возможно, временным

В декабре 2019 года издательство 2K Games анонсировало новую часть серии BioShock. Для её создания была образована студия Cloud Chamber, в которую вошли люди, приложившие руку к предыдущим играм франшизы. Дата релиза и платформы пока не разглашаются, однако недавно информацией на этот счёт поделился инсайдер Ник Бейкер (Nick Baker), известный под псевдонимом Shpeshal Ed. По его словам, грядущая BioShock будет эксклюзивом PlayStation.

Слухи: новая BioShock будет эксклюзивом PlayStation — возможно, временным

BioShock, источник изображения: 2K Games

Информатор сразу отметил (в ролике ниже на 1:00:00), что не знает всех подробностей соглашения между Sony и 2K Games. Бейкер упомянул временную эксклюзивность игры на платформах PlayStation, но это лишь его предположение. Возможно, грядущая BioShock не появится за пределами PS5 и PS4, если её вообще создают для прошлого поколения консолей. Правда, сомнительно, что 2K Games согласилась лишить аудиторию ПК и Xbox доступа к игре по такой знаменитой франшизе. Это значительно снизит потенциальный доход от продаж проекта.

2K Games и Cloud Chamber пока никак не прокомментировали утечку, да и вряд ли собираются. В таких ситуациях издатели и разработчики чаще всего сохраняют молчание, пока не наступит запланированное время для раскрытия информации.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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