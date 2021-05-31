Слухи: новая BioShock будет эксклюзивом PlayStation — возможно, временным

В декабре 2019 года издательство 2K Games анонсировало новую часть серии BioShock. Для её создания была образована студия Cloud Chamber, в которую вошли люди, приложившие руку к предыдущим играм франшизы. Дата релиза и платформы пока не разглашаются, однако недавно информацией на этот счёт поделился инсайдер Ник Бейкер (Nick Baker), известный под псевдонимом Shpeshal Ed. По его словам, грядущая BioShock будет эксклюзивом PlayStation.

BioShock, источник изображения: 2K Games

Информатор сразу отметил (в ролике ниже на 1:00:00), что не знает всех подробностей соглашения между Sony и 2K Games. Бейкер упомянул временную эксклюзивность игры на платформах PlayStation, но это лишь его предположение. Возможно, грядущая BioShock не появится за пределами PS5 и PS4, если её вообще создают для прошлого поколения консолей. Правда, сомнительно, что 2K Games согласилась лишить аудиторию ПК и Xbox доступа к игре по такой знаменитой франшизе. Это значительно снизит потенциальный доход от продаж проекта.

2K Games и Cloud Chamber пока никак не прокомментировали утечку, да и вряд ли собираются. В таких ситуациях издатели и разработчики чаще всего сохраняют молчание, пока не наступит запланированное время для раскрытия информации.



