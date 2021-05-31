Far Cry 6 не повторит ошибок Cyberpunk 2077 на консолях прошедшего поколения

Ведущий гейм-дизайнер Far Cry 6 Дэвид Гривел (David Grivel) в интервью порталу Video Games Chronicle рассказал об ожиданиях Ubisoft от работы игры на консолях предыдущего поколения.

Far Cry 6 не повторит ошибок Cyberpunk 2077 на консолях прошедшего поколения

Источник изображений: Ubisoft

По словам Гривела, версии Far Cry 6 для PlayStation 5, Xbox Series X и S способны выдавать 60 кадров/с при разрешении 4K, тогда как на приставках предыдущего цикла проект также будет выглядеть и функционировать достойно.

«В следующие недели и месяцы мы точно начнём показывать [Far Cry 6] на разных платформах. Не могу вдаваться в подробности и всё такое, но скажу, что на старом и новом поколении игра работает хорошо», — заверил Гривел.

На вопрос, ожидают ли в Ubisoft каких бы то ни было проблем с Far Cry 6 на PlayStation 4 и Xbox One, Гривел ответил: «Нет. Мы нацеливаемся на максимальное качество для всех этих платформ».

Far Cry 6 не повторит ошибок Cyberpunk 2077 на консолях прошедшего поколения

Насчёт версий Far Cry 6 для консолей предыдущего поколения журналисты Video Games Chronicle поинтересовались у Гривела в связи со скандалом вокруг ролевого боевика Cyberpunk 2077.

Напомним, Cyberpunk 2077 стартовала на PS4 и Xbox One в таком плачевном состоянии, что CD Projekt RED пришлось извиняться. Из-за неудовлетворительного качества игру также изъяли из PS Store и до сих пор туда не вернули.

Релиз Far Cry 6 ожидается 7 октября текущего года на PC (Uplay, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в облачных сервисах Google Stadia и Amazon Luna.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Nintendo запатентовала систему персонализации для цифрового магазинаNintendo запатентовала систему персонализации для цифрового магазина
Sega анонсировала Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown — новое издание файтинга станет консольным эксклюзивом PS4Sega анонсировала Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown — новое издание файтинга станет консольным эксклюзивом PS4
Обратно в 90-е: олдскульный экшен-хоррор Daymare: 1998 получит приквелОбратно в 90-е: олдскульный экшен-хоррор Daymare: 1998 получит приквел
Sony подтвердила состав июньской подборки PS Plus — Star Wars: Squadrons, Operation: Tango и новое издание Virtua Fighter 5Sony подтвердила состав июньской подборки PS Plus — Star Wars: Squadrons, Operation: Tango и новое издание Virtua Fighter 5
К 30-летию Sonic the Hedgehog анонсировали ремастер Sonic Colors, сборник Sonic Origins и полноценную новую игру серииК 30-летию Sonic the Hedgehog анонсировали ремастер Sonic Colors, сборник Sonic Origins и полноценную новую игру серии
Блок рекламы


Похожие новости
Издатель Biomutant подтвердил планы по обновлению игры для консолей нынешнего поколенияИздатель Biomutant подтвердил планы по обновлению игры для консолей нынешнего поколения
Авторы Biomutant показали работу игры на новых консолях — 4K на PS5 пришлось отключить, а Xbox Series S осталась без геймплеяАвторы Biomutant показали работу игры на новых консолях — 4K на PS5 пришлось отключить, а Xbox Series S осталась без геймплея
Гейб Ньюэлл намекнул на скорые новости об играх Valve на консоляхГейб Ньюэлл намекнул на скорые новости об играх Valve на консолях
Островное приключение Call of the Sea выйдет на консолях PlayStation уже завтра
Observer: System Redux всё-таки выйдет на консолях прошедшего поколенияObserver: System Redux всё-таки выйдет на консолях прошедшего поколения
Cyberpunk 2077 помогла CD Projekt установить новые рекорды продаж и прибыли в 2020 годуCyberpunk 2077 помогла CD Projekt установить новые рекорды продаж и прибыли в 2020 году
Ролевой экшен Edge of Eternity покинет ранний доступ Steam в июне, а к концу года выйдет на консоляхРолевой экшен Edge of Eternity покинет ранний доступ Steam в июне, а к концу года выйдет на консолях
CD Projekt RED опровергла утечку названий бесплатных дополнений к Cyberpunk 2077 и подтвердила планы на DLCCD Projekt RED опровергла утечку названий бесплатных дополнений к Cyberpunk 2077 и подтвердила планы на DLC
«Возможная» только на Stadia королевская битва Super Bomberman R Online выйдет на ПК и консолях в этом году«Возможная» только на Stadia королевская битва Super Bomberman R Online выйдет на ПК и консолях в этом году
Сюжетная карточная игра Signs of the Sojourner выйдет на консолях во второй половине мартаСюжетная карточная игра Signs of the Sojourner выйдет на консолях во второй половине марта
Последние новости
Подгружаем последние новости