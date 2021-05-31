Far Cry 6 не повторит ошибок Cyberpunk 2077 на консолях прошедшего поколения

Ведущий гейм-дизайнер Far Cry 6 Дэвид Гривел (David Grivel) в интервью порталу Video Games Chronicle рассказал об ожиданиях Ubisoft от работы игры на консолях предыдущего поколения.

Источник изображений: Ubisoft

По словам Гривела, версии Far Cry 6 для PlayStation 5, Xbox Series X и S способны выдавать 60 кадров/с при разрешении 4K, тогда как на приставках предыдущего цикла проект также будет выглядеть и функционировать достойно.

«В следующие недели и месяцы мы точно начнём показывать [Far Cry 6] на разных платформах. Не могу вдаваться в подробности и всё такое, но скажу, что на старом и новом поколении игра работает хорошо», — заверил Гривел.

На вопрос, ожидают ли в Ubisoft каких бы то ни было проблем с Far Cry 6 на PlayStation 4 и Xbox One, Гривел ответил: «Нет. Мы нацеливаемся на максимальное качество для всех этих платформ».

Насчёт версий Far Cry 6 для консолей предыдущего поколения журналисты Video Games Chronicle поинтересовались у Гривела в связи со скандалом вокруг ролевого боевика Cyberpunk 2077.

Напомним, Cyberpunk 2077 стартовала на PS4 и Xbox One в таком плачевном состоянии, что CD Projekt RED пришлось извиняться. Из-за неудовлетворительного качества игру также изъяли из PS Store и до сих пор туда не вернули.

Релиз Far Cry 6 ожидается 7 октября текущего года на PC (Uplay, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в облачных сервисах Google Stadia и Amazon Luna.



