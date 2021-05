В Dungeons & Dragons: Dark Alliance появится локальный кооператив, но только после релиза

Издательство Wizards of the Coast и студия-разработчик Tuque Games в официальном микроблоге своего фэнтезийного ролевого боевика Dungeons & Dragons: Dark Alliance подтвердили, что в игре появится локальный кооператив.

Команда займётся внедрением функции в Dungeons & Dragons: Dark Alliance после релиза. Опция будет предполагать поддержку разделённого экрана для двух игроков на PC, PS5, Xbox Series X и S.

Локальный кооператив должен стать частью первого бесплатного дополнения к Dungeons & Dragons: Dark Alliance, которое выйдет ближайшим летом. Что ещё войдёт в состав обновления, неизвестно.

— Dark Alliance (@DarkAlliance) May 28, 2021