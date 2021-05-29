В Dungeons & Dragons: Dark Alliance появится локальный кооператив, но только после релиза

Издательство Wizards of the Coast и студия-разработчик Tuque Games в официальном микроблоге своего фэнтезийного ролевого боевика Dungeons & Dragons: Dark Alliance подтвердили, что в игре появится локальный кооператив.

В Dungeons & Dragons: Dark Alliance появится локальный кооператив, но только после релиза

Источник изображения: PlayStation Blog

Команда займётся внедрением функции в Dungeons & Dragons: Dark Alliance после релиза. Опция будет предполагать поддержку разделённого экрана для двух игроков на PC, PS5, Xbox Series X и S.

Локальный кооператив должен стать частью первого бесплатного дополнения к Dungeons & Dragons: Dark Alliance, которое выйдет ближайшим летом. Что ещё войдёт в состав обновления, неизвестно.

Just announced on the Dev Stream: We heard you loud and clear.
After Dark Alliance launches, our main priority is supporting 2-player split-screen couch co-op for Xbox Series X|S, PlayStation 5, and PC.
We’re working to have this ready for our first free DLC this summer. pic.twitter.com/WkoFimeBHi

— Dark Alliance (@DarkAlliance) May 28, 2021

Анонс стал реакцией на многочисленные просьбы фанатов добавить данную функцию в заточенную под совместное прохождение игру. Разработчики отреагировали: «Мы услышали вас чётко и ясно».

Dungeons & Dragons: Dark Alliance поступит в продажу 22 июня текущего года для PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Со дня выхода игра будет доступна в сервисе Xbox Game Pass.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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