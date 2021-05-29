Steam-версия Little Nightmares второй раз за полгода стала временно бесплатной

В сервисе цифровой дистрибуции Steam началась раздача популярного хоррор-платформера Little Nightmares от разработчиков из Tarsier Studios и издательства Bandai Namco Entertainment.

Источник изображения: Сообщество Steam

Чтобы бесплатно добавить Little Nightmares в свою Steam-библиотеку навсегда, достаточно перейти на страницу игры и нажать кнопку «Добавить на аккаунт». Акция закончится 30 мая.

Организаторы раздачи предупреждают, что количество бесплатных копий Little Nightmares ограничено (каким объёмом, не уточняется). Кроме того, из полученного бесплатно проекта не будут выпадать коллекционные карточки Steam.

Источник изображения: Магазин Steam

Напомним, не далее как в середине января текущего года Steam-версия Little Nightmares уже становилась временно бесплатной: Bandai Namco Entertainment устраивала аналогичную раздачу на своём сайте.

Помимо Little Nightmares, в Steam сейчас можно бесплатно получить стратегию Company of Heroes 2 вместе с самостоятельной однопользовательской кампанией «Наступление в Арденнах». Эта акция продлится до 31 мая.



